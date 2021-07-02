"Выход НАТО из Афганистана угрожает союзникам России"

Поспешный вывод войск НАТО из Афганистана угрожает союзникам России: об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров. Неоправданным, по мнению Москвы, затягиванием переговоров афганского руководства с талибами пользуются радикальные экстремисты, которые уже представляют опасность для стран Средней Азии.

Сергей Лавров, министр иностранных дел России:

"В условиях безответственного поведения некоторых официальных лиц в Кабуле, в условиях поспешного вывода войск НАТО из Афганистана без возможности доложить о выполнении хоть каких-то задач, — в этих условиях "игиловцы" активно осваивают территории, прежде всего на севере Афганистана, прямо на границах стран, которые являются нашими союзниками".

Основная часть британских и американских войск покинет Афганистан к воскресенью. Полностью вывод планируется завершить к 11-му сентября — 20-й годовщине атак на Нью-Йорк и Вашингтон.

Аналитики и отставные военные прямо говорят о том, что в Афганистане начинается новая гражданская война: активизируются и радикальные экстремисты, близкие к идеологии "Исламского государства", и "Талибан": по данным американских аналитиков, сейчас талибы контролируют 40% территории страны: больше, чем когда-либо за последние 20 лет.

На этом фоне страны Запада уделяют большое внимание эвакуации местных жителей, которые с ними сотрудничали. Так, администрация Байдена обратилась к Казахстану, Таджикистану и Узбекистану с просьбой временно разместить на своей территории примерно 9 тысяч афганцев, которые работали на США.

Массовый вывод войск НАТО начался в мае, и с тех пор из Узбекистана и Таджикистана сообщают о заметно участившихся вооружённых инцидентах на границе. Некоторые российские аналитики даже называют вывод войск "спланированной акцией Запада" с целью направить экстремистов на север, в сторону среднеазиатских стран и России.