Памятник принцессе Диане в день 60-летия

Сыновья принцессы Дианы вместе открыли памятник своей матери: 1-го июля леди Ди исполнилось бы 60 лет.

Монумент установили в саду Кенсингтонского дворца, который когда-то был резиденцией Дианы, а теперь там живёт семья её старшего сына. В саду любила гулять сама принцесса; к церемонии там высадили несколько тысяч цветов.

Автор статуи — известный скульптор Иэн Рэнк-Броудли. Он, среди прочего, создал портрет Елизаветы II, который несколько десятилетий чеканили на всех монетах королевства.

Братья задумали поставить матери памятник ещё четыре года назад и, как сообщает британская пресса, вместе работали над реализацией проекта. Но сегодня их отношения омрачены семейным конфликтом. Впрочем, на церемонии принцы никак не повлияли этого.