Cловения приняла председательство в ЕС

Словения принимает председательство в ЕС на фоне опасений некоторых стран-членов по поводу того, что Любляна становится все более авторитарной. Глава словенского правительства Янез Янша считается единомышленником премьер-министра Венгрии Виктора Орбана: обоих обвиняют в попытках ограничить свободу СМИ. Но словенский премьер отвергает эти утверждения, заявляя, что его страна остаётся верна демократическим приницпам.

Президент Словении Борут Пахор считает, что Брюссель применяет слишком жёсткую риторику:

"Я не разделяю этих очень резких оценок. Я говорил это много раз. Конечно, есть некоторые действия правительства, с которыми я не согласен. Но я не могу принять обвинения в свержении демократии. Хотя и признаю, что есть вещи, которых можно было бы избежать и сосредоточить внимание на более важных вопросах для Словении и Европы".

00:51 RECENT CEREMONY 3OTH ANNIVERSARY, LEADERS ON RED CARPET 20

Словения недавно отметила свое 30-летие, как независимое госдураство она существует после распада Югославии. В 2004 году в числе других стран социалистического лагеря Сдлвения присоединилась к Евросоюзу.

Председательство в ЕС Любляна приняла от Лиссабона и останется на этом посту до 31 декабря 2021 года, затем по принципу ротации придёт черёд Парижа.

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