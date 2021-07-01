Чёрное море напряжённости

Черноморский флот следит за передвижением фрегата ВМС Италии с управляемым ракетным вооружением. Virginio Fasan зашел в акваторию Черного моря 1 июля. Об этом сообщили журналистам в четверг в Национальном центре управления обороной РФ.

В Минобороны Италии уже заявили, что фрегат Virginio Fasan участвует в "рядовых учениях" НАТО.

"Корабль участвует в учениях НАТО в Черном море, эта деятельность имеет характер обычной [и осуществляется] под контролем Сил быстрого реагирования НАТО. В частности, фрегат Virginio Fasan участвует в учениях See breeze 2021", - говорится в заявлении.

Морской бриз в Чёрном море

На данный момент в Черном море проходят международные военные учения Sea Breeze - 2021, в которых участвуют Украина и страны - члены НАТО. Самые масштабные за более чем 20 лет маневры продлятся до 10 июля. По данным американской стороны, в учениях задействованы 32 страны, около 5 тыс. военных, 18 групп наземного и морского спецназа, 32 корабля, 40 самолетов.

В то же время экипажи больших десантных кораблей "Орск" и "Саратов" провели артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям в Черном море, сообщили в пресс-службе Черноморского флота.

Стрельбы прошли в соответствии с планом боевой подготовки соединения больших десантных кораблей ЧФ в морских полигонах Черного моря, сообщил флот. Район стрельб на время был закрыт для гражданского судоходства.

23 июня Минобороны России сообщило о вторжении эсминца Defender ВМС Великобритании в территориальные воды РФ в районе мыса Фиолент в Крыму. На предупреждения тот не реагировал, и российский сторожевой корабль был вынужден открыть предупредительный огонь. Кроме того, бомбардировщик Су-24М сбросил перед кораблем-нарушителем несколько бомб.

В Минобороны действия экипажа эсминца назвали грубым нарушением Конвенции ООН по морскому праву. На следующий день российским военным пришлось поднять в воздух истребители Су-30 и бомбардировщики Су-24, чтобы не допустить пересечения российской границы в Черном море фрегатом Нидерландов Evertsen.

Британская сторона утверждает, что эсминец выполнял "мирный проход через территориальные воды Украины". По ее версии, российские военнослужащие не открывали огонь в сторону корабля, а "проводили учебные стрельбы".

Россия одобрила Стамбул

Обеспечение безопасности в Черном море обсуждали накануне министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу.

В частности, была затронута тема строительства Турцией судоходного канала Стамбул, параллельного Босфору. По словам Сергея Лаврова, Анкара заверила, что проект канала, ведущего к Черному морю, не облегчит доступ иностранных военных кораблей в этот морской район, имеющий стратегическое значение для Москвы.

Глава турецкого МИДа отметил, что конвенция Монтрё о статусе проливов продолжит действовать и после ввода в строй нового судоходного канала.

"Конвенция Монтрё не связана с каналом "Стамбул" и наоборот - канал никак не связан с конвенцией. Монтрё будет применяться нами без изменений, как и было до этого. Мы следуем каждой букве этой конвенции. К тому же она регулирует не только проход судов, но и передвижения военных кораблей, сроки их пребывания в Черном море, тоннаж", - заявил Чавушоглу. Он напомнил, что "в тексте самой конвенции прописаны процедуры ее изменения или денонсации", и они известны, но с появлением канала "никаких изменений в конвенции Монтрё не будет".

Проект канала "Стамбул" был анонсирован президентом Турции Тайипом Эрдоганом в 2011 году. Канал длиной 45 км, шириной 275 и глубиной 20 метров призван стать новой судоходной артерией в западной части Стамбула, соединяющей Черное и Мраморное моря. Он разделит европейскую часть страны на две. 26 июня прошла церемония начала строительства первого моста через будущий канал, таким образом началась фактическая реализация проекта.