Орбан обвинил ЕС в "диктатуре"

Венгрия приняла председательство в Вышеградской группе. Она была образована в 1991 году центральноевропейскими государствами Польшей, Чехией, Словакией и Венгрией, подписавшими совместную декларацию о стремлении к интеграции в европейские структуры.

Все четыре страны уже стали членами ЕС, но формат группы остался. На этот раз её участники встретились в польском Катовице, и у венгерского премьера Виктора Орбана немало претензий к Брюсселю.

"Мы не можем согласиться с тем, что другие страны-члены ЕС говорят нам, как мы должны воспитывать венгерских детей. Это неправильно. Кто-то неправильно понимает ситуацию в ЕС. Мы не можем согласиться с тем, чтобы какая-либо страна в ЕС говорит нам, что мы должны поставить одну из стран Вышеградской группы на колени. Эту диктатуру необходимо остановить", - заявил, принимая председтельство, Орбан.

Его очередной конфликт с ЕС связан с принятием спорного законопроекта о запрете упоминать в школах о проблемах ЛГБТ-сообщества. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен осудила закон как "неевропейский". Её поддержали и большинство стран-членов ЕС.

Ранее Орбана критивали и за необоснованное расширение полномочий, введённое якобы в связи с эпидемией, но на неопределённый срок. В связит с этим в стране запрещено проводить досрочные выборы, а за распространение информации о коронавирусе, которую власти сочтут ложной, вводится уголовное наказание.