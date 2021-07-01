Всемирный мобильный конгресс (MWC): новая 5G-реальность

Новейшие смартфоны, гаджеты и 5G - одни из главных тем Всемирного мобильного конгресса-2021 (MWC).

Высокая скорость передачи, устойчивое соединение сети послужили импульсом к разработке высокотехнологичных устройств следующего поколения, а также новых Интернет-сервисов.

Шахид Ахмед, представитель New Ventures and Innovation (NTT):

"Я думаю, что 5G поможет оцифровать многие отрасли. Технология предназначена не только для потребителей. Мы все время слышим о сетях "пятого поколения" для мобильных телефонов. Это здорово. Но наибольшее влияние они могут оказать на бизнес-сферу. Будь то предприятие, внедряющее 5G для автоматизации своих процессов, или больница, использующая 5G для подключения рентгеновских аппаратов, для связи своих пациентов с врачами".

5G с его большим диапазоном и минимальным временем ожидания уже сегодня становится реальностью. Скоро появится возможность подключать устройства к сети в режиме реального времени для работы, вождения, оказания медпомощи. По площадкам форума, например, циркулирует робот и проводит дезинфекцию от коронавируса.

Кристина Хинер, корреспондент Euronews:

"Находясь здесь - на Всемирном мобильном конгрессе, - мы даже можем удлаённо управлять кораблём, который курсирует в порту Валенсии, в сотнях километрах отсюда".

Подключённое к 5G судно, в будущем будет автономно выполнять опасные спасательные операции в открытом море. Так что сеть может быть полезна не только для индустрии развлечений.

Открывается масса возможностей. С 5G даже локдаун был бы другим. Но стоит обратить внимание на вопросы этики применения данных и безопасности.

Кристина Колом, директор Future Digital Society (GSMA): “Мы несём ответственность за то, чтобы сделать онлайн-сферу безопасной, чтобы все чувствовали себя уверенно и под защитой, используя новые технологии. Нужно сделать так, чтобы люди поняли, как защитить свои данные, какие нормы этики заложены в алгоритмах искусственного интеллекта. И всё это не должно вызывать негатив".

В этом году Всемирный мобильный конгресс прошёл под негласным лозунгом "люди в центре технологий". Ряд конференций был посвящён тому, как инновации изменят жизнь человека в ближайшем и отдалённом будущем.