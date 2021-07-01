Лионель Месси пока без клуба

Лионель Месси стал свободным агентом. Контракт футболиста с "Барселоной" перестал действовать в ночь на 1 июля.

Аргентинец, защищавший цвета каталонского клуба на протяжении всей своей карьеры - с 2004 года, - хочет остаться в составе "сине-гранатовых". Так сказал президент "Барсы", дав понять, что желание это взаимно.

Но, как признают в руководстве, клуб испытывает финансовые проблемы. СМИ сообщают, что стороны согласовывают условия контракта. И скорее всего его продлят до 2023 года.

Затем Месси может перейти в американский "Интер Майами" на два сезона. Интерес к игроку проявляли "Манчестер Сити" и "ПСЖ".

В прошлом сезоне Месси провёл за "Барселону" 47 матчей, забил в них 38 голов.

Сейчас капитан аргентинской сборной играет в Кубке Америки, который проходит параллельно с европейским первенством.