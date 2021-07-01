Суд во Франции обязал правительство пересмотреть экологическую политику

Во Франции суд обязал правительство принять действенные меры по сокращению выбросов парниковых газов. Об этом говорится в постановлении Государственного совета, высшей инстанции Пятой республики, по иску города Гранд-Сент.

Мэрия настаивает, что этот населённый пункт особенно страдает от потепления климата. В 2019 муниципальные власти обвинили государство в бездействии и срыве планов по сокращению выбросов и развитию зелёной энергетики.

Обещания

В 2019 показатели загрязнения атмосферы сократились менее чем на 2%, в 2020-м — на 9%. Истцы считают, что этого недостаточно. В рамках Парижского соглашения по климату Франция обязалась к 2030 сократить выбросы CO2 на 40% по сравнению с уровнем 1990-го. К середине столетия должна быть достигнута углеродная нейтральность. Планы, утверждённые в Евросоюзе, предусматривают сокращение выбросов на 55% к 2030.

План действий

В ноябре Государственный совет дал правительству три месяца на предъявление доказательств того, что указанные показатели действительно могут быть достигнуты к 2030-му. Ответ не убедил судей. Они согласились с тем, что темпы уменьшения выбросов два года назад были недостаточно высокими, а 2020-й год, по мнению суда, не показателен, ведь из-за пандемии значительно сократилась экономическая активность в стране.

Представленные правительством планы на ближайшие годы не убедили Госсовет, который потребовал пересмотреть экологическую политику и обязал выплатить мэрии Гранд-Сента 5 тысяч евро в качестве компенсации.