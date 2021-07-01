"Папа Америки" вышел на свободу

Отсидев почти 3 года в тюрьме по обвинению в сексуальном насилии, Билл Косби вернулся домой в Пенсильванию - 83-летний америкаснкий комик был освобождён после того, как Верховный суд штата отменил приговор, постановив, что в 2018 году он был вынесен с нарушениями закона.

Десятки женщин заявляли о сексуальном насилии со стороны Билла Косби, но судим он был лишь по одному делу и приговорён к 10 годам тюрьмы. Движеие #MeToo приветствовало вредикт, но новое решение суда вызвало недоумение и возмущение.

Дело в том, что, выдвигая новые обвинения в 2015 году, прокуратура опиралась на показания самого Косби и других свидетелей по закрытому ранее делу, в рамках которого Косби пошёл на сделку со следствием. А по условиям соглашения, эти показания не могли быть использованы для новых обвинений в его адрес.

За полвека работы в индустрии развлечений Косби заработал состояние в 400 млн долларов. Его телешоу были очень популярны в США, где он получил прозвище " Папа Америки", а на Аллее Славы в Голливуде была установлена звезда с его именем.