Столетие Коммунистической партии Китая в Пекине отмечают с размахом: в праздновании на площади Тяньаньмэнь в центре столицы приняли участие около 70 тысяч человек.

В сером наглухо застёгнуотом костюме в стиле Мао Цзэдуна китайский лидер Си Цзиньпин заявил, что под руководством Компартии "народ сумел искоренить абсолютную бедность и построить общество средней зажиточности", а эпоха, когда Китай терпел унижение, ушла в прошлое.

- Китайский народ никогда больше не позволит каким-либо иностранным силам запугивать, угнетать или порабощать нас. Если кто-то вздумает это сделать, он натолкнётся на стальную Великую стену из плоти и крови китайского народа численностью 1,4 млрд и разобьет себе голову, - сказал Цзиньпин.

Коммунистическая партия КНР - самая многочисленная политическая сила в мире. Её столетие было отмечено сотней пушечных залпов, а пролетевшие над площадью Тяньаньмэнь истребители и вертолёты образовали в небе цифру 100.

Несмотря на то, что в последнее время в Пекине случаев COVID-19 зарегистрировано не было, многие присутствующие не снимают маски.

- Как китаянка я очень горжусь столетием Коммунистической партии Китая.

- Жизнь для нас, пенсионеров, улучшилась. По сравнению с прошлым, у нас увеличилась пенсия, и теперь мы можем получать несколько тысяч. Ну, и в целом наш жизненный уровень улучшился.

С китайской космической станции "Тяньгун" что в переводе означает "небесный дворец" соотечественников поздравили и отправившиеся на земную орбиту 17 июня тайкунавты.

В своей приветственной речи председатель КНР Си Цзиньпин с удовлетворением отметил воцарение порядка в Гонконге и подтвердил решимость Пекина в дальнейшем взять под свой контроль самоуправляемый Тайвань.