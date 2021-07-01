Бритни Спирс не отпустили

Суд Лос-Анджелеса оставил Бритни Спирс под опекой отца, американской поп-звезде было отказано в просьбе отстранить Джеймса Спирса от управления ее финансами и личной жизнью.

Бритни находится под контролем с 2008-ого, когда ее признали частично недееспособной из-за проблем с наркотиками. Она не раз пыталась снять опеку, утверждая, что отец в числе прочего не дает ей завести семью.

Решение суда вызвало гнев поклонников Бритни. Они напоминают, что признанная недееспособной певица выступала с 17 лет, заработала миллионы и престижные награды. По их мнению, семья де- факто держит Бритни в неволе.