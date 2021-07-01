Смертоносная жара

Неделя аномального зноя на западном побережье США и в Канаде привела к сотням внезапных смертей. Только в провинции Британская Колумбия число погибших от причин, связанных с устойчиво высокой температурой, приближается к полутысяче, сообщают СМИ Канады со ссылкой на полицию.

Самым тяжелым днем стал вторник, когда температура в регионе достигла 49,5 градусов.

Президент США Джо Байден призвал не недооценивать случившееся: "Хочу отметить, что экстремальная жара, которую мы наблюдаем на Западе, не только усиливает риск лесных пожаров, но и сама по себе является угрозой. Люди страдают. Изменение климата приводит к опасной связке "затяжная жара плюс продолжительная засуха". В итоге мы наблюдаем лесные пожары большей интенсивности, которые распространяются с большей скоростью и длятся гораздо дольше обычного".

Тропический зной стал следствием сформировавшегося "теплового купола", гребня высокого давления, удерживающего горячие воздушные массы над большей территорией Северной Америки. В прибрежных районах температура пошла на снижение, но внутри материка по-прежнему экстремально жарко.

Власти опасаются возникновения пожаров. Из-за высокой температуры деформируется дорожное покрытие и плавится проводка. В регионе отрывают специальные центры охлаждения, где люди могут передохнуть.