Умер экс-глава Пентагона Дональд Рамсфельд

В США на 89-м году жизни скончался бывший министр обороны Дональд Рамсфельд. Об этом сообщила его семья. Он дважды занимал пост главы Пентагона: в середине 70-х при Джеральде Форде и в первой половине 2000-х — при Джордже Буше-младшем. При этом в первый раз он оказался самым молодым, а во второй раз — самым пожилым министром обороны США. В 1988-м безуспешно баллотировался на пост президента.

В 2000-х, при Буше-младшем, Рамсфельд выступал как один из главных сторонников глобальной "войны против терроризма" и играл ключевую роль в планировании Афганской и Иракской кампаний. В то же время некоторые высокопоставленные военные обвиняли министра в некомпетентности. Несмотря на поддержку Буша, Рамсфельд ушёл в отставку в 2006 году.

Кроме того, министра обвиняли в причастности к пыткам пленных и заключённых, например на базе Гуантанамо. Однако суд решил, что Рамсфельд не может нести личную ответственность за такие действия подчинённых.

После отставки экс-министр писал мемуары, а ещё с 70-х успешно занимался крупным бизнесом.