Подоводные фермы обеспечат клубнику и табак

Когда в 2012 Серджио Гамберини предложил выращивать базилик под водой у берегов Лигурии, многие приняли его за безумца. Однако сегодня эта невероятная, казалось бы, идея привлекает внимание и находит последователей во всем мире. Неслучайно: альтернативные методы ведения сельского хозяйства считаются лучшим ответом на климатический кризис.

Лука Гамберини, менеджер по маркетингу созданной его отцом группы Ocean Reef Group, рассказывает: "Если мы продолжим эксплуатировать, сокращать наши леса, эти "зеленые легкие" планеты, процесс изменения климата ускорится и приведет к повышению уровня моря. Но сегодня мы можем взглянуть на океаны как на ресурс, который необходимо защищать устойчивым способом и который мы можем одновременно использовать как альтернативу традиционному сельскому хозяйству."

В 6 мини-теплицах, называемых биосферами, успешно выращивают салат и клубнику. В числе новинок - пряные травы, такие как орегано, и даже семена табака.

Море гарантирует идеальную температуру для роста растений. Как именно вода влияет на эти культуры? "Преимущества - в получении не просто здоровых, но улучшенных растений с сильным выраженным вкусом и ароматом, - рассказывает Гамберини. - Это можно сделать и в полностью защищенной среде. В нашей лаборатории все организовано так, что растение действительно полностью защищено, на него ничего не может попасть - ну, если только не занести что-нибудь снаружи".

Пока сады Гамберини - это главным образом исследовательская лаборатория, но каждый год в подводном пространстве обнаруживаются новые возможности для разных сфер бизнеса.

Поземные биосферы привлекают дайверов, стремящихся освоить такую сюрреалистическую среду . А некоторые даже решают изменить профессию и стать морскими фермерами. "Голубая экономика" обзаводится профи нового поколения.