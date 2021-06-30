Тысячам европейских граждан грозит статус нелегалов в Великобритании
Тысячи граждан Евросоюза, живущие в Великобритании, теперь могут стать нелегалами. В четверг истекает срок регистрации миграционных документов для иностранцев, чей правовой статус зависел от членства Соединённого Королевства в ЕС.
Столкнувшиеся с последствиями «брексита» европейцы жалуются на бюрократию и неопределённость. Это особенно тревожное время для тех, кто уже давно переехал в Великобританию. Как, например, для гражданки Франции Вероник Дельфорж:
«Я живу здесь уже 26 лет — это же должно что-то значить? Неужели я должна кому-то доказывать, что по сути я британка? Француженка я только на бумаге. Я живу здесь уже 26 лет — это большая часть моей жизни».
По данным правительства, заявления на урегулирование статуса в Великобритании подали более 5,5 млн. граждан ЕС. Активисты опасаются, что многие не зарегистрируются в срок или получат отказы.
Ужесточение миграционного законодательства было одним из главных требований сторонников «брексита». Европейцы, которые не подадут документы в срок, останутся без права на работу и учёбу, будет ограничен их доступ к медицинской помощи, а кому-то и вовсе грозит депортация.