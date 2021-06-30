Журналиста Ивана Сафронова оставили за решёткой ещё на 4 месяца

Мосгорсуд оставил под стражей ещё на четыре месяца бывшего журналиста «Коммерсанта» и советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова. На продлении срока ареста настаивал следователь ФСБ. Адвокат Иван Павлов рассказал, что защита представила 230 поручительств с просьбой смягчить меру пресечения. По его словам, продление ареста не стало неожиданностью, ведь и Мосгорсуд, как и Лефортовский суд, «ещё никогда не принимал решения, которые расходились бы с мнением ФСБ».

Иван Сафронов находится в заключении уже почти год. Он был задержан по обвинению в госизмене. По версии следствия, журналист работал на чешские спецслужбы, а в 2017 передал им секретные данные о военно-техническом сотрудничестве России со странами Африки, а также информацию о деятельности российских военных на Ближнем Востоке.

Сафронов — автор целого ряда резонансных статей по военной тематике, в том числе, о продаже оружия Египту и Алжиру. После серии публикаций в СМИ и ответных мер США ряд крупных сделок был сорван.

Сафронов обвинения в сотрудничестве с иностранными спецслужбами отвергает и жалуется на серьёзное давление со стороны ФСБ. Защита сообщала, что журналист, в часности, лишён права на общение с семьёй, а за звонок матери от него требовали пойти на сделку со следствием. Сафронов отказался.