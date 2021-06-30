ЕС: ковид-паспорта в действии

Отпуск, как в доковидные времена. Греция готовится к приёму сотен тысяч туристов со всего Евросоюза по единому ковид-паспорту. Документ, дающий право обладателю беспрепятственно путешествовать в пределах сообщества, начинает действовать 1 июля.

EU Digital COVID Certificate (EUDCC) выдаётся иммунизированным гражданам ЕС бесплатно. Он признаётся всеми 27-ю странами блока и имеет общую для них форму. Существует два вида пропуска - электронный и бумажный.

Василис Кикилиас, министр здравоохранения Греции:

"Идею о введение европейского цифрового сертификата, предложенную главой греческого правительства, поддержали все министры ЕС на последнем совещании в Люксембурге. Перед нами важная задача - упростить гражданам Европейского союза перемещение между странами. И мы понимаем, что необходимо выработать общий подход для её решения".

Сертификат, преобразованный в QR-код, удостоверяет, что гражданин сообщества:

вакцинирован против COVID-19,

имеет негативный результат ПЦР-теста,

или недавно переболел коронавирусом,

Фактически, это снимает с европейцев ограничения на передвижение, при условии, что та или иная страна не ввела особые меры на границе из соображений безопасности.

Кириакос Пьерракакис, министр цифрового управления Греции:"Механизм работает, как ускоренное прохождение паспортного контроля. Это очень важно для того, чтобы люди снова начали путешествовать, туризм набрал обороты".

Опробованная пропускная система может быть применена и в других сферах, уверенно заявляют власти Греции.

Кириакос Пьерракакис, министр цифрового управления Греции:

"Вероятно, это один из крупнейших проектов функциональной совместимости в ЕС. Она нужна нам и в пенсионной системе, в здравоохранении, а не только для путешествий по странам-членам сообщества. Этим нововведением мы доказали, что способны наладить взаимодействие наших национальных систем. У нас получилось запустить электронные ковид-паспорта. Нужно распространить эту практику на другие сферы".

Но крупнейшие европейские авиакомпании и аэропорты заранее беспокоятся по поводу длинных очередей, которые наверняка появятся в ближайшие дни вместе с дополнительными процедурами пограничного контроля.