Контрабандисты безнаказанно издеваются над нелегальными мигрантами

Незаконная перевозка мигрантов - актуальная проблема мирового масштаба. Безопасность и жизнь людей, попавших в зависимость от контрабандистов, поставлены под угрозу. Женщин часто насилуют, мужчин избивают, заставляют работать на злоумышленников. Об этом говорится в исследовании, проведенном ООН. Авторы отчета подчеркивают, что преступники редко оказываются в руках правосудия.

23-летний Джавад заплатил контрабандистам приличную сумму, чтобы те вывезли его из Афганистана и переправили в Европу. Молодой мужчина хотел обосноваться в Австрии. Дорога оказалась крайне опасной.

Джавад: "Люди, которые не могли быстро бежать, были избиты бандитами, или просто брошены в пути".

Тех, кому удалось добраться до побережья Средиземного моря, посадили в хлипкую лодку. На небольшом судне оказались десятки человек - мужчины, женщины, дети. Большинство из них не умели плавать.

Джавад: "В какой-то момент резиновая шлюпка порвалась, внутрь попала вода. Выбора у нас не было. Нам пришлось снять обувь, чтобы черпать воду и выливать ее в море".

Ежегодно тысячи нелегальных мигрантов тонут в море, погибают в пустыне и задыхаются в контейнерах.

Морган Никет, координатор исследования, проведённого управлением ООН по наркотикам и преступности: "На незаконной транспортировке людей заколачивают огромные деньги, привлекая к процессу коррумпированных чиновников. При этом контрабандисты совершенно не заботятся о человеческой жизни. Они могут обращаться с мигрантами как с товаром. Порой, невозможно понять, почему они проявляют такую жестокость".

В ООН подчеркивают, что в борьбе с незаконным ввозом мигрантов необходимо взаимодействие всех заинтересованных сторон в странах отправления, транзита и конечного назначения.

Морган Никет: "Мы оказываем поддержку целому ряду государств в том, что касается принятия необходимых законов, обучения судей, прокуроров, всех по цепочке... Они должны разбираться в законодательной базе, понимать, какие доказательства необходимо собирать, чтобы преследовать злоумышленников, совершающих насилие над мигрантами".

Йоханнес Плешбергер, Euronews: "Это первое в своем роде всеобъемлющее исследование ООН наконец-то дает конкретные направления по борьбе с насилием в так называемых транзитных регионах. Сотрудники правоохранительных органов и суды там будут более осведомлены, а данные о контрабандистах будут собираться и предаваться огласке".