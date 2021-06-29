Россия: у журналистов-расследователей прошли обыски

Российский Следственный комитет провёл обыски у журналистов независимого издания «Проект», известного резонансными расследованиями с участием высокопоставленных чиновников. Силовики пришли к главному редактору Роману Баданину, его заместителю Михаилу Рубину и корреспондентке Марии Жолобовой. После изъятия техники их допросили как свидетелей по делу о клевете и отпустили.

Несмотря на такой процессуальный статус, как отмечают адвокаты, с журналистами обращались как с подозреваемыми. Михаил Рубин жаловался на жёсткие действия сотрудников силовых структур при задержании:

«Я вышел из машины и тут на меня набросились какие-то довольно агрессивные молодые люди не из полицейской машины, заломали мне руки, хамили. Потом уже подошли другие сотрудники полиции, потом меня уже так жёстко не держали. Но само задержание было очень неприятным».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не осведомлены о деле журналистов «Проекта», но уверены в правоте силовиков:

«Существует законное обоснование для таких действий. Мы не знаем, в чём суть претензий у правоохранителей к этим журналистам, узнали (об этом) так же из сообщений СМИ».

Дело о клевете было возбуждено ещё в 2017 после фильма Баданина и Жолобовой о предпринимателе Илье Трабере — под названием «Авторитет из 90-х, с которым знаком Путин».

Журналисты «Проекта» связывают обыски и допросы с их последним расследованием о коррупции и связях главы МВД Владимира Колокольцева с преступными группировками.