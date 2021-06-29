Новая иммиграционная система для граждан ЕС

30 июня — последний день, когда граждане ЕС, находящиеся в Великобритании, могут подать заявку на оформление вида на жительства. Британские власти в рамках состоявшегося "брексита" вводят новую иммиграционную систему и отныне у выходцев из Евросоюза не будет преимуществ по сравнению с гражданами других государств. Свыше 5,5 млн европейцев оформили запрос.

"Но около 400 тысяч заявок остались без ответа, и некоторые ждут новостей уже почти год. Прежде всего это люди в сложной ситуации, которая требует расследования. И этим людям сказали не беспокоиться, и что если они вовремя оформили свою заявку, то смогут остаться в стране. Но что будет с теми, кто не успел? Эксперты не берутся утверждать с уверенностью, сколько еще людей не оформили заявку по тем или иным причинам", — передает корреспондент Euronews Тайг Энрайт.

Новая система, основанная на баллах, вступает в силу через полгода. В понедельник правительство Соединенного Королевства объявило, что врачи и соцработники смогут получить визу по ускоренной схеме.

Между тем британский бизнес жалуется на нехватку рабочей в сельском хозяйстве и сфере услуг.