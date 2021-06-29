"Люди, планета, процветание"

Многосторонний подход к разрешению глобальных кризисных ситуаций, таких как пандемия или изменения климата: в итальянской Матере встретились министры стран "Большой двадцатки", лицом к лицу впервые за два года. Правда, представители Австралии, Бразилии и Китая предпочли режим видеоконференции.

Среди главных тем саммита — помощь устойчивому развитию Африки, гуманитарные вопросы и восстановление экономики после пандемии.

Луиджи ди Майо, министр иностранных дел Италии:

"У программы председательства Италии — три основы: люди, планета и процветание. С помощью мультилатерализма мы должны бороться с социальными, медицинскими и экономическими последствиями пандемии, готовить устойчивое, всеобъемлющее экономическое восстановление".

Представители российской делегации отметили, что "особое внимание уделяют предотвращению перерастания пандемии в продовольственный кризис и вакцинный протекционизм".

Джорджия Орланди, Euronews:

"Кроме Африки и мультилатерализма на повестке дня — важность устойчивой перестройки общества, как это подчеркнул министр иностранных дел Италии Ди Майо на совместном заседании с министрами, первом в истории "Двадцатки". Они обсуждали вопросы безопасности и продовольствия — темы, которые Италии хотела поставить во главу международной политической повестки".