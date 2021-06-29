Дальше без Германии: Англия вышла в четвертьфинал Евро-2020

На Трафальгарской площади в Лондоне — радостные английские болельщики. Их сборная победила своего заклятого соперника, сборную Германии. Матч на Уэмбли закончился со счётом 2:0. Немцы впервые с 2004 года не смогли пробиться в четвертьфинал Евро. А англичане впервые за 55 лет победили немцев у себя дома в плей-офф крупного турнира.

Победу "Трем львам" принесли голы Рахима Стерлинга и Харри Кейна. На 81-й минуте, еще при счете 1:0, Томас Мюллер вышел один на один с голкипером англичан, но упустил шанс сравнять счет, пробив мимо ворот.

Сборная Англии идет дальше, а главный тренер немцев Йоахим Лёв покидает и турнир, и сборную Германии. Он возглавлял "Бундесманншафт" 15 лет. Теперь национальную команду должен принять экс-наставник "Баварии" Ханс-Дитер Флик.