Под куполом жары

Канада и Тихоокеанский Северо-Запад США бьют температурные рекорды: там столбик термометра достиг 46 градусов, и это самый высокий показатель за 84 года метеонаблюдений.

Синоптики говорят о формировании над регионом теплового купола - гребня высокого давления, которое удерживает теплый воздух, блокируя обмен воздушных масс.

Сара Хендерсон из центра по контролю за заболеваниями Британской Колумбии напоминает: "У нас никогда не было таких сумасшедше высоких температур, как сейчас, это беспрецедентный случай в регионе нижнего материка".

В Сиэтле жители ищут облегчения на пляже, в фонтанах. На пике жары в населенных пунктах открыты комнаты охлаждения - там работают кондиционеры и можно передохнуть в прохладе. Остаются открытыми и торговые центры.В Сиэтле привыкли к дождям, поэтому кондиционерами оборудовано немного частных домов.

"Обычно, когда у нас градусов 60-70 по Фаренгейту, это уже отличный день. Все в шортах на улице. А нынешняя температура - просто за пределами. Я чувствую себя как в пустыне", - рассказывает местный житель.

Опасная для здоровья волна зноя сохранится здесь в течение недели.