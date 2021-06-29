Антониу Кошта: «Пора действовать в интересах восстановления экономики»

Португальское председательство в совете Европейского союза совпало с одним из самых сложных этапов пандемии. Поэтому ваша работа была непростой. Особенно яростной критике подвергается отсутствие единых правил в ЕС для вакцинации и получения цифрового пропуска. С другой стороны, Португалии удалось добиться принятия плана восстановления экономики Евросоюза. Сегодняшний

Прежде, чем поговорить о пандемии, я хотел бы затронуть острые вопросы, поднимавшиеся на саммите ЕС, завершившем португальское председательство. Давайте начнем со спорного венгерского закона об LGBTQI. Как вы прокомментируете ваше столкновение с премьер-министром Виктором Орбаном? Разве нельзя была сохранить нейтралитет?

Спасибо вам за этот вопрос. Конечно, председательствующие представляют всё сообщество и поэтому должны стараться быть беспристрастным в своей работе и в публичных выступлениях. Но, в то же время, на встречах мы должны говорить друг с другом совершенно откровенно и прямо. Поэтому я считаю, что дискуссия с Виктором Орбаном была необходима. Все государства-члены ЕС однозначно высказались в защиту ценностей Европейского союза, подчеркнув, что это прежде всего сообщество с едиными ценностями, а не просто таможенный союз, единый рынок и валюта. А раз так, защита этих ценностей должна быть поставлена превыше всего.

А что вы сами сказали Виктору Орбану?

Заседания совета проходят за закрытыми дверями. Поэтому я не буду раскрывать подробностей. Но я хочу вам сказать, что смысл договоров ЕС прост. Только те, кто хотят быть в Союзе, вступают в него. А те, кто в него вступили, придерживаются ценностей, которые безусловны и должны уважаться. Поэтому существует статья 7 – чтобы обеспечить исполнение договоров. Португалия как председатель приняла меры на этот счёт. Две недели назад прошли слушания по вопросам Венгрии и Польши. Эти вопросы ещё будут обсуждаться. Что касается венгерского вопроса, Европейская комиссия уведомила эту страну об обязанности предоставить объяснения. Изучив их, Европейская комиссия вынесет решение, нужно или нет начинать процедуру о нарушении статьи 7 Договора о Европейском союзе.

Есть ли место для Венгрии в Европейском союзе в его нынешнем виде?

Мы хотели бы, чтобы все 27 наций оставались бы в Европейском союзе. Но каждый народ свободен выбирать свой собственный путь. Этого не нужно стесняться. Очень хорошо, что теперь у нас есть Конференция о будущем Европы, на которой этот вопрос можно обсудить в свободной манере. Сейчас не все государства-члены придерживаются единых представлений о ценностях и будущем Союза в отличие от времени, когда был подписан Лиссабонский договор. Мнение большинства избирателей изменилось, политическая динамика уже другая, поэтому сейчас появились государства со своей собственной точкой зрения.

На мой взгляд, Конференция о будущем Европы – это хороший повод разобраться в спорных вопросах. Лиссабонский договор достаточно гибок и даёт возможность применять самые разные подходы. Те, кто хотят двигаться быстрее, могут воспользоваться статьями договора, позволяющими принимать решения большинством голосов стран-членов. Те же, кто ходят двигаться медленнее, могут прибегнуть к механизму «продвинутого сотрудничества». То есть у нас хватает гибкости, чтобы избежать как тупиковых ситуаций, так и распада.

_Мы уже были свидетелями выхода Великобритании из Евросоюза. Но исключения из ЕС пока не было.

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А оно и не предусмотрено. Статья 7 предусматривает только приостановку права голоса как самое суровое наказание для страны.

_Еще один вопрос, по которому возникли споры на саммите ЕС, касается внешней политики, а именно предложенияГермании и Франции провести саммит с участием президента России Владимира Путина. Это предложение было отвергнуто. Значит ли это, что с Владимиром Путиным больше нельзя вести переговоры и поэтому саммит невозможен?

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Для такого решения было несколько причин. По вопросу отношений с Россией существует единая позиция всех государств-членов. Такое масштабное предложение, сделанное в последний момент перед саммитом без надлежащей подготовки и процедуры, очень трудно провести.

Я думаю, что все понимают, что Россия – это наш крупнейший сосед. Мы все должны желать иметь с ней близкие, дружественные, положительные и конструктивные отношения. Для этого Россия должна уважать основополагающие принципы международного права и иметь честные отношения с Европейским союзом и с каждым государством-членом в отдельности. Таково наше общее представление. Сейчас появилось желание выстроить отношения с Россией в новых рамках. Чтобы это произошло, потребуется время на подготовку. У нас 27 членов с разной историей отношений с Россией, с разной географической удаленностью от Москвы. Это нужно принять во внимание при принятии решений по этому вопросу.

_Еще одна тема, по которой трудно достичь консенсуса в Европейском союзе, – это миграционный пакт, предложенный в прошлом году, но до сих пор не подписанный. Он был одним из приоритетов португальского председательства.

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Пакт был разбит на несколько частей. По двум из них мы значительно продвинулись. Первая из них – это директива о «синих картах», создающая чрезвычайной важные легальные пути для иммиграции. Еще одна – работа над которой завершается на этой неделе – это переговоры с Европарламентом о создании Европейского агентства по праву убежища, которое окажется в центре новой системы предоставления убежища в ЕС.

Ходят разговоры о выделении Турции дополнительных денег – 3 млрд евро сверх 6 миллиардов, которые уже были ей даны за последние шесть лет – на меры по приостановке миграционной волны. Неправительственные организации, такие как «Международная амнистия», обвиняют Евросоюз в том, что он стал заложником Турции, а также Марокко, если вспомнить недавние события в Сеуте. ЕС платит им деньги, но не устраняет причины миграции.

Это разные ситуации. Предложение, которое сейчас обсуждает Совет, касается не Турции, а солидарности, которую Евросоюз должен демонстрировать в отношениях с внешними государствами, оказавшимися в чрезвычайно тяжелой ситуации в связи с наплывом беженцев – гораздо более тяжелой, чем то, что испытывает Европейский союз. Такие страны как Иордания, например, или Египет могут и должны получать помощь от Европейского союза. Дискуссия была об этом. Турция вообще не обсуждалась.

_Но не кажется ли вам, что, если мы продолжим платить Турции, мы окажемся в положении заложника третьей стороны?

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Одно совершенно ясно: ни одна страна не в праве использовать беженцев в качестве инструмента давления на соседние страны. Европа не может игнорировать тот факт, что она привлекает иностранцев. Беженцы прибывают сюда из самых разных стран и для решения проблемы миграции мы должны сотрудничать со странами их происхождения, со странами, через которые они передвигаются, а также принимать меры на границе, принимая во внимание способность к социальной интеграции людей, желающих переехать в Европу.

Мы также должны отличать мигрантов от беженцев. Это значит, что миграционная стратегия должна иметь всемирный характер и не ограничиваться отдельными решениями. Более того, мы должны понимать, что люди переселялись на протяжении всей своей истории. Поэтому миграция будет существовать, пока существует человечество. Это естественный процесс и он должен регулироваться как и все другие проявления человеческой деятельности.

_А теперь мы переходим к проблеме, которая была в центре всеобщего внимания последние полтора года. Португальское председательство стартовало во время очень тяжелой ситуации в Португалии, связанной с пандемией. Затем ситуация улучшилась, но сейчас снова еще больше осложняется. Не помешает ли борьбе с четвёртой волной отсутствие единых правил передвижения людей по Евросоюзу?

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Единые правила и критерии существуют в виде рекомендаций. Их первый пакет был одобрен в октябре, а 14 июня вступили в силу новые рекомендации, как гармонизировать правила передвижения людей. Но я не думаю, что перемещение людей внутри Евросоюза это главная причина заражений. Заражение происходит при встрече двух людей. Чем чаще люди встречаются, тем больше происходит заражений. И не важно, откуда эти люди, из Европы или нет.

Таким образом единые правила существуют. Главное сейчас это ускорить процесс вакцинации. Очевидно, что новый дельта-вариант коронавируса обладает колоссальной способностью к распространению. Но нет данных, что он преодолевает иммунитет, созданный вакцинами. С другой стороны, из-за того, что значительная часть уязвимого населения уже вакцинирована, рост смертности и тяжелых случаев заболевания сейчас ниже, чем во время прошлых волн инфекции. Это не повод расслабляться. Мы должны научиться быстро распознавать варианты и продолжать придерживаться правил необходимых для защиты от инфекции.

_Как вы восприняли критику Португалии со стороны Ангелы Меркель за открытие границ для британцев?

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Мы не открывали границы для британцев. Мы следовали рекомендациям ЕС. Британцы для въезда в Португалию должны пройти обязательный тест, чтобы определить, не инфицированы ли они. Все британцы, въехавшие на территорию Португалии, показали отрицательный результат теста.

_Эти правила останутся в силе, несмотря на то, что Британия включила Мадейру в свой «зелёный список»?

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У нас нет правил для отдельных стран. Действует общий принцип, согласно которому правила варьируются в зависимости от эпидемиологической ситуации в конкретной стране. Если, например, Бельгия выше определенных критериев, применяются одни правила, а если ниже – другие. И такие же правила действуют и для Бельгии, и для Соединенного Королевства, и для Франции и для Испании. Для любой страны.

_Многие люди связывают ухудшение ситуации в Португалии с проведением массовых мероприятий, в том числе финала Лиги Чемпионов.

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Уже было доказано, что это не так. Финал Лиги Чемпионов прошел в Порту, а две трети новых случаев зарегистрированы в регионе Лиссабона. Так что Лига Чемпионов здесь ни при чем. Даже туристы здесь вряд ли имеют к этому отношение: британцы едут в основном на Мадейру, где рост заболеваемости очень маленький, или в Алгарви. Так как две трети случаев приходятся на лиссабонский регион, туристы не имеют к этому никакого отношения. Наверное, есть другие причины. Также нужно уточнить, что новый рост заболеваемости не похож на предыдущие с точки зрения нагрузки на систему здравоохранения или смертности.

_Теперь давайте поговорим о Плане восстановления и устойчивости экономики. Председатель Европейской комиссии совершила поездку по странам ЕС, чтобы донести до них добрую весть об утвержденных планах. Португалия должна получить более 16 млрд евро, Испания – почти 80 млрд, а Греция – 30 млрд. Италия получит рекордные 200 млрд. Связана ли скромность Португалии с ее председательством в ЕС? Или Португалии нужно меньше денег, чем другим странам?

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Критерии распределения финансовой помощи были сформулированы при германском председательстве. Это произошло в прошлом июле при одобрении программы восстановления экономики. Они зависят от того, насколько сильно пандемии отразилась на прогнозах роста каждой конкретной экономики. Тогда мы работали только с прогнозами, поэтому сразу же было решено, что в 2022 г. будет проведена ревизия программы, критерии для оказания помощи будут уточнены. Поэтому сейчас страны получают помощь согласно прошлогодним критериям, учитывающим численность населения и последствия кризиса. Как вы знаете после первой волны больше всего пострадали Италия и Испания. Именно поэтому они и получают самую крупную помощь из Фонда восстановления и устойчивости.

_Объем этой финансовой помощи сопоставим с суммами, которые отдельные страны получали при вступлении в Европейский союз. Тогда были допущены ошибки, в ряде случаев деньги были растрачены, что ухудшило финансовый кризис в некоторых европейских странах. Создан ли сейчас механизм контроля за расходом денег из Фонда восстановления и устойчивости, чтобы избежать в будущем повторения прошлых ошибок?

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Во-первых, нужно отметить, что согласно заключению Европейской счётной палаты, сделанному в 2019 г. по итогам анализа расходов европейских фондов, случаи мошенничества с ними составляют только 0,75% от всех раскрытых случаев. То есть проблем с этими фондами нет, так как существует ряд механизмов эффективного контроля.

На этот раз этот контроль будет еще более строгим, так как программа помощи составлена как договор с целями, промежуточными этапами и временным графиком. Фонды будут предоставляться по мере выполнения поставленных условий и сроков. Контроль будет очень жестким. За шесть месяцев нашего председательства все государства-члены ратифицировали решение о предоставлении Европейской комиссии права выпускать облигации. Во-вторых, Европейская комиссия выпускает облигации с гораздо лучшими условиями более низкими процентами, чем отдельные государства. В-третьих, 24 страны уже представили свои собственные планы восстановления. 12 из них уже были одобрены Еврокомиссией. И 13 июля, уже в словенское председательство, эти 12 планов должны быть утверждены Советом министров финансов и экономики.

Для Европы принципиально важно реализовать свой потенциал, мощно и слаженно ответив на экономический кризис, не делая ошибок 10-летней давности. Этот ответ должен основываться не на жесткой экономии, а на реформах и инвестициях.

Какие моменты были самыми сложными за 6 месяцев португальского председательства?

Пока не прошло достаточно времени, чтобы ответить на этот вопрос. Время было очень непростым с точки зрения борьбы с пандемией и реализации плана восстановления экономики. Мы сумели усовершенствовать законы о фондах ЕС, многолетнее рамочное соглашение о финансах (последний пакет документов был одобрен на этой неделе), реформу Единой сельскохозяйственной политики, впервые добавив в нее социальный и усилив «зелёный» аспекты. Мы также сумели усовершенствовать критерии для смягчения бюджетного правила и предоставления государственных субсидий, чтобы лучше реагировать на кризис.

Долгосрочные последствия будет иметь переход от декларирования общих принципов европейского Столпа социальных прав к плану действий по их реализации. Теперь у нас есть временной график, согласно которому социальный аспект Евросоюза обретет плоть и кровь. Благодаря этому, Европейский союз будет защищать, усиливать и развивать свою социальную модель. Всё это поможет нам совершить цифровой и климатический переход.

Еще одним важным этапом было утверждение нового закона о климате. Мы стали первым континентом с общим обязательством достичь углеродной нейтральности к 2050 г. Поэтому я считаю, что это португальское председательство оставляет после себя целый ряд важных достижений. Мы можем гордиться этим, потому что мы выполнили поставленные перед собой задачи. Пора действовать в интересах восстановления экономики — справедливого, зелёного и цифрового.

_Председательство в Европейском союзе переходит 1 июля к Словении. Какой совет бы вы дали словенскому правительству?

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Я не даю советов, но подарил моему коллеге Янезу Янше компас — копию компасов, которыми пользовались португальские мореплаватели. Этот навигационный инструмент — очень полезная вещь. Кстати говоря, премьер-министр Словении будет председательствовать уже во второй раз — первый был в 2008 г. Так что у него есть опыт и он, несомненно, будет прекрасным председателем.