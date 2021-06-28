ЮНЕСКО меняет списки

Семь мест могут войти в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, находящихся под угрозой. Среди них - Венеция и её лагуна, вулканы Камчатки в России, Будапешт, долина Катманду в Непале и Большой Барьерный риф,

Предложение о Венеции связано с последствиями массового туризма, меняющими облик города. В Будапеште экспертов беспокоят берега Дуная, квартал Будайской крепости и проспект Андраши. А Большой Барьерный риф находится полд угрозой из-за ущерба, нанесенного в результате глобального потепления.

Решения о внесении объектов в так называемый "опасный список" примет комитет ЮНЕСКО, заседание которого пройдёт с 16 по 31 июля в Китае.

"Неправильно понимать список объектов, находящихся под угрозой как список обломков, как намерение поставить власти соответствующих стран в затруднительное положение. Напротив, это следует понимать так, что весь мир должен работать вместе, чтобы защитить эти объекты", - сказала директор Центра Всемирного наследия ЮНЕСКО Мехтильд Росслер.

ЮНЕСКО также предложила полностью исключить из списка Всемирного наследия два объекта. На этот раз исключение грозит заповеднику "Селус" в Танзании из-за строительства плотины и порту Ливерпуля. Город стал главным портом Британской империи в XVIII-XIX веках, и величественные здания, построенные в то время, отражают это. Но в ЮНЕСКО выразили обеспокоенность по поводу реконструкции дока, заявив, что современные здания испортили его характер.

Это очень редкий шаг. За всю историю организации из списка Всемироного наследия, в который входят и пирамиды Египита, и Эйфелева башня в Париже, и Великая китайская стена, были исключены лишь заповедник арабского орикса в Омане в 2007 году из-за разведки нефти и газа и долина Эльбы в Дрездене (Германия) в 2009 году после того, как через неё был перекинут мост.