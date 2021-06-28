Борьба с системным расизмом: доклад ООН

ООН призывает искоренить системный расизм в мире. В докладе Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет отмечается, что собранные данные свидетельствуют о "системном, непропорциональном и дискриминирующем воздействии" правоохранительных и судебных органов на лиц африканского происхождения в ряде стран, а убийство полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда стало поворотным момент в борьбе с расизмом.

Филониз Флойд, брат Джорджа Флойда: "Мы живем в стране, которую называют "землей свободных". Но если люди умирают от того, что держат в руках телефон, а кому-то кажется, что это оружие, если люди умирают, потому что кто-то боится их вид, то это — проблема".

В докладе ООН подчеркивается, что лица африканского происхождения чаще живут в бедности и сталкиваются с серьезными препятствиями при реализации своих прав на образование, здоровье, труд, надлежащее жилье и доступ к чистой воде, участие в политике.

Пегги Хикс, Управление ООН по правам человека:

"Мы должны усилить работу, добиваться правосудия, прислушиваться к людям и исправить ошибки. Поэтому мы должны прекратить отрицать факты и начать искоренять системный расизм, осознать, что надежда на успех зависит от комплексных, а не односторонних решений, чтобы менять структуры, институты и поведение, которые способствуют дискриминации в отношении африканцев и людей с африканскими корнями".

ООН призывает государства компенсировать ущерб от векового насилия и дискриминации через официальные признания и извинения, восстановление правды и различные способы репараций.

Доклад основан, в частности, на свидетельствах более чем 340 человек.