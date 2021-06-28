Россия в понедельник возобновляет авиасообщение с США, Италией, Бельгией, Болгарией, Иорданией, Ирландией, Кипром и Северной Македонией. Расширяется количество квот на полеты еще в ряд стран. На данный момент авиакомпании сообщили о готовности возобновить рейсы только в Италию, Болгарию и на Кипр.

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом согласовал полеты из Москвы в Вашингтон и Нью-Йорк с частотой два раза в неделю. Это означает, что и российский перевозчик, и зарубежный смогут выполнять по два рейса.

Согласованы рейсы четыре раза в неделю из Москвы в Брюссель, из Москвы в Дублин (два рейса), из Москвы в Рим и Милан (два рейса), из Москвы в Венецию и Неаполь (четыре рейса), из Москвы в Ларнаку (четыре рейса), из Москвы в Пафос (три рейса). Москва - Скопье (один раз в неделю); Москва - Амман и Москва - Абака (два рейса в неделю).

Также оперштаб согласовал возобновление рейсов между РФ и Болгарией. Теперь из Москвы и регионов можно попасть в Софию, Варну, Бургас.

Российские авиакомпании получили право чаще летать в Вену, Азербайджан, Ереван, Катар, Белград, Хельсинки, Цюрих. Для полетов открыты Сплит, Дубровник, Пула, Женева. Больше всего расширена квота на полеты в Грецию. Кроме увеличения частоты полетов из Москвы в Афины, оперштаб открыл полеты из Москвы и регионов в Салоники, Ираклион, Корфу и на Родос.

Перевозчики не спешат занимать квоты

Въезд в Грецию для российских туристов усложнен. Thanassis Stavrakis/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved

Несмотря на то, что Россия возобновляет авиасообщение с некоторыми европейскими странами, российским туристам может быть сложно попасть в Евросоюз из-за действующих на его территории правил.

Так Италия, несмотря на то, что россияне могут летать в Рим, Милан и Венецию, закрыта на въезд для туристов. Российские перевозчики имеют право организовывать перевозку грузов и тех пассажиров, которым разрешен въезд в страну.

Греция, напротив, открыта для российских туристов, но все прибывающие из РФ с 30 июня должны предъявить на границе отрицательный результат ПЦР или экспресс-теста независимо от того, вакцинированы они или нет. На границе они будут обязаны сдать еще один тест и ждать результатов в месте въезда в страну. ​​​​​​Если тест положительный, пассажир должен пройти обязательный карантин.

Некоторые страны, например, Франция, ужесточили въезд на свою территорию проживающих в России. С 23 июня РФ внесена в "красный" список стран. Въезд на территорию Франции возможен только для определенных групп граждан.

Эксперты также сообщают, что российские перевозчики и туристические компании не спешат занимать предоставленные квоты. На данный момент "Аэрофлот" заявил о планах открыть в июле рейсы из Москвы в Софию и Бургас. Из туроператоров только "Интурист" планирует запустить туры на Кипр.

ЮГ России тоже не рад туристам, но бронирования продолжаются

Попасть на российский юг этим летом тоже может оказаться сложно. Власти Краснодарского края обязали отели, гостиницы и пансионаты принимать гостей только при наличии у них отрицательного ПЦР-теста либо документа, подтверждающего вакцинацию от коронавируса. Данные меры должны заработать с 1 июля.

Планируется, что с 1 августа курорты региона будут принимать только привитых гостей за исключением тех, кто имеет медицинские противопоказания. Это решение вызвало широкий резонанс. Ассоциация туроператоров России заявила, что отказаться от поездки из-за новых мер планируют более 70% забронировавших туры на август.

При этом мэр Сочи Алексей Копайгородский сообщил, что массовых аннуляций туров пока не зафиксировано, хотя "разовые аннуляции есть". "В городе более 2,3 тыс. средств размещения, разовые аннуляции есть. Сейчас на территории Сочи отдыхают 200 тыс. туристов, загрузка составляет 88%", - сказал Копайгородский. Он уточнил, что загрузка некоторых крупных средств размещения достигает 100%.

Власти Анапы также смотрят на предстоящий сезон оптимистично. Администрация курорта считает, что ограничения не отразятся на экономике города, поскольку спрос превышает предложение: на место не желающих выполнять санитарные требования придут отдыхающие, которые не успели забронировать отдых. "На общую экономику города это, конечно, не повлияет, потому что приедут те [гости], которые уже вакцинированы. Да, у кого-то, возможно, изменятся планы на отпуск, но другого выхода из положения нет", - сказал заместитель мэра Анапы Виталий Воронов.

Краснодарский край - один из основных курортных регионов России. В 2020 году общий турпоток на Кубань составил 12 млн отдыхающих, что меньше показателя 2019 года почти на 5 млн человек. Из-за пандемии коронавируса в регионе вводился мораторий на взимание курортного сбора, который был снят 1 января 2021 года. Ранее губернатор Краснодарского края заявлял, что курорты региона в 2021 году на 90% забронированы и выкуплены до 1 сентября.

Сложная коронавирусная ситуация в стране

Ситуация с коронавирусом в России усложняется. Alexander Zemlianichenko/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.

Тем временем ситуация с коронавирусом в России усложняется. Число смертей от ковида за последние семь дней оказалось максимальным с начала эпидемии, посчитал ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

Количество выявленных случаев заражения в стране возросло почти на четверть, а число тех россиян, кто болеет прямо сейчас, достигло максимума с конца февраля.

Так с 21 по 27 июня, по официальным данным, в стране заразились 134 465 человек, что на 24,3% больше, чем на прошлой неделе. Это максимум с января 2021 года. Показатель заболеваемости с учетом численности населения достиг 13,1 случая в сутки на каждые 100 тыс. жителей - максимума с 29 января. Неделю назад он был равен 10,6.

Коэффициент распространения коронавируса уже три недели подряд держится выше единицы, что свидетельствует о нарастании эпидемии.

Вслед за ростом заболеваемости растет и смертность: с 21 по 27 июня штаб зарегистрировал 3 921 смерть из-за новой инфекции, что стало максимумом за все время пандемии.

Главными очагами инфекции остаются Москва, Подмосковье и Санкт-Петербург. На эти регионы приходится больше 50% всех случаев заражения, но темпы распространения коронавируса ускоряются практически по всей стране. Лидерами роста стали Северный Кавказ, где выявили сразу на 64,7% больше заразившихся, чем неделей ранее, а также Сибирь (на 50,4%) и Дальний Восток (на 44%).

В Южном федеральном округе показатели прошлой недели были превышены на 38,5%, в Северо-Западном - на 36,5%. В Приволжье и на Урале прирост составил соответственно 33,3% и 33,2%.

Санитарные меры усиливаются

В большинстве регионов власти делают ставку на ускорение процесса вакцинации. В Бурятии, где заболеваемость уже превысила максимумы предыдущих волн эпидемии, объявили двухнедельный локдаун: в республике могут работать только ключевые службы, аптеки и магазины, продающие продукты и предметы первой необходимости, общественный транспорт и СМИ.

В других регионах запреты касаются в первую очередь массовых мероприятий и удаленки, на которую вновь отправляют сотрудников, прежде всего не прошедших вакцинацию. В Москве, по официальным данным, это коснется 30% персонала.

Все больше регионов вслед за Москвой и Подмосковьем делают вакцинацию обязательной для работников целого ряда сфер.