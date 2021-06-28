В Барселоне стартует Mobile World Congress
Всемирный мобильный конгресс (Mobile World Congress) одно из крупнейших событий в мире в сфере телекоммуникаций возвращается в Барселону, но со строгими мерами безопасности, цифровыми пропусками и сокращенным количеством участников.
В этом году выставка проходит впервые в гибридном формате: некоторые сессии и спикеры будут участвовать офлайн, некоторые - только онлайн.
Мероприятие привлечет только 35 000 посетителей вместо обычных 100 000.
Очень заметно физическое отсутствие технологических гигантов, таких как Facebook, Nokia, Ericsson и Samsung.
Всемирный мобильный конгресс 2021 не увидит запусков продуктов на рынок или стендов, полных новейших технических разработок. Пандемия, похоже, изменила тематику конгресса:
Но менее крупные компании предпочли не использовать голограммы или удаленный формат.
Одна из звезд шоу - Telco DR, начинающая компания, работающая над программными системами общедоступного облака.
Стартап купил стенд Ericsson площадью 6000 квадратных метров, чтобы показать отрасли, что времена для крупных традиционных компаний меняются:
Будет ли это началом нового понимания технологических рынков и событий? Чтобы узнать это, нам придется подождать до следующего Конгресса в феврале.