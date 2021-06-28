На загруженной железнодорожной станции Лондона произошел пожар

Сильный пожар в районе железнодорожной станции Элефант-энд-Касл в одноименной части Лондона локализован. В результате инцидента пострадали два человека.

Лондонская пожарная служба подтвердила, что под сводами железной дороги загорелись три коммерческих постройки, несколько автомобилей и телефонная будка.

Причина возгорания пока неизвестна. Над тушением огня работали около 100 пожарных.

Очевидцы рассказали, что слышали несколько взрывов перед пожаром. Полиция отрицает возможную связь инцидента с терроризмом.

В связи с пожаром было временно приостановлено движение поездов на этом участке. Кроме того, была проведена эвакуация людей из соседний домов и офисных зданий.

Элефант-энд-Касл - оживленная транспортная развязка, а также крупный железнодорожный узел, соединяющий южный и северный Лондон.