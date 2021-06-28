Кто из правых сразится с Макроном?

После региональных и муниципальных выборов во Франции правое политическое крыло страны мобилизуется, чтобы предпринять следующий шаг, и актуальной становится дискуссия о том, у кого из правых кандидатов будут наибольшие шансы на успех во время президентских выборов, которые пройдут в 2022 году.

По данным соцопросов, проведённых по заказу двух частных французских телеканалов, 51% опрошенных одобрил бы кандидатуру Ксавье Бертрана. За ним следуют Валери Пекресс (43% положительных отзывов), Лоран Вокье (36%) и Мишель Барнье (34%). Все четыре названных политических деятеля уже так или иначе дали понять, что намерены предпринять попытку побороться за Елисейский дворец.

Ксавье Бертран, который покинул республиканцев в 2017 году и только что был переизбран главой региона О-де-Франс, в воскресенье вечером уже призвал своих избирателей мобилизоваться:

"Голосовали вы или нет, но я говорю вам сегодня: "Вы нужны нам, нашему народу нужны вы, каждый из вас, нужен ваш патриотизм, ваша неистовая решимости увидеть, как Франция снова станет номером один". Это путь надежды. Он исходит из сердца регионов, из этой гордой, достойной, мужественной Франции, которая снова возьмет свою судьбу в свои руки. Этот путь надежды начинается сейчас, он начинается здесь".

В понедельник утром Бертран призвал Валери Пекресс и Лорана Вокье сформировать "отличную команду на 2022 год", но пока ещё не решено, как именно команда правых будет противостоять Эммануэлю Макону и Марин Ле Пен, единого кандидата у них пока нет.

Валери Пекресс, переизбранная главой региона Иль-де-Франс, объявит о том, будет ли она баллотироваться в президенты, после летних отпусков.

"Этим вечером команда французов, состоящая из правых и центристов, появилась в регионах. На нас лежит большая ответственность, и я сыграю в этом свою роль сполна. Более чем когда-либо я хочу продолжить и усилить борьбу за свои убеждения, за наши республиканские ценности", - сказала Пекресс, призвав правых и центристов всем вместе определиться уже к осени с правилами игры, которые позволят выдвинуть единого кандидата.

В Оверни-Рона-Альпах Лоран Вокье, набравший около 56% голосов, также говорил о предстоящих президентских выборах.

Что касается Мишеля Барнье, очень опытного политика, бывшего министра и бывшего главного переговорщика по "брекситу", он также не исключает возможность выдвинуть свою кандидатуру.