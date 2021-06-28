В Серфсайде все еще надеются найти выживших после обрушения жилого дома

Более двухсот человек со всей Флориды, а так же поисковики из Мексики и Израиля, днем и ночью работают на месте обрушения жилого дома в Серфсайде. Спасатели говорят, что у них все еще есть надежда найти выживших. В результате трагедии, произошедшей в минувший четверг, погибли девять человек. Судьба более 150 остается неизвестной. Причина ЧП выясняется.

Родственники людей, которые могут быть под завалами, находятся в обустроенном неподалеку специальном центре. У места трагедии они уже оборудовали импровизированный мемориал, на котором закреплены фотографии пропавших. Рядом открыт пункт сбора донорской крови, хотя спасенных в последние дни и нет.