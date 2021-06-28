Поезд Копенгаген-Берлин: в Европе появляется все больше ночных маршрутов

Из Копенгагена в Берлин с железнодорожной станции "Хойе -Тоструп" впервые за последние семь лет отправился ночной поезд. В нем могут разместиться 300 пассажиров.

На фоне санитарного кризиса и борьбы с изменением климата в Европе появляется все больше возможностей для путешествий по железной дороге. Так, во Франции возобновилось движение ночного поезда по маршруту Париж=Ницца.

Перед отправлением состава из Копенгагена экоактивисты провели демонстрацию. Поул Каттлер, председатель совета по развитию экологически чистого транспорта, говорит:

"Надеюсь, что путешествие в Берлин будет приятным и ночь спокойной. Этот поезд имеет огромное значение, он символизирует первый шаг на пути к дальнейшему развитию железнодорожных перевозок, чтобы в Европе появился реальный выбор между перелетом и возможностью добраться до места назначения на поезде".

В ближайшее время в Австрии, Германии, Франции и Швейцарии планируется введение целого ряда ночных маршрутов.

До пандемии на долю транспорта в Европе приходилась четверть объема выбросов углекислого газа в атмосферу, из которых 13% —это авиаперелеты, и 0,4% — поезда на дизельном топливе.