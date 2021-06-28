Госсекретарь США об иностранных боевиках: "Они не могут бесконечно оставться в Сирии"

Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал союзников США репатриировать своих граждан, арестованных за рубежом в рамках борьбы с террористической группировкой "Исламское государство". "Этих людей нельзя бесконечно удерживать в Сирии", - сказал глава американского внешнеполитического ведомства во время международной конференции в Риме, посвященной противостоянию ИГИЛ. Встреча в итальянской столице на уровне министров проходит в преддверии форума "Большой двадцатки".

По оценкам Вашингтона, около 10 000 предполагаемых боевиков ИГИЛ содержатся в лагерях на севере Сирии под присмотром Сирийских демократических сил, ядро которых составляют курдские отряды самообороны.

Франция и Великобритания, пострадавшие от терактов совершенных исламистами, неохотно возвращают домой радикализированных граждан. Блинкен дал высоку оценку действиям Италии, как одной из немногих стран Западной Европы, которая репатриировала из Сирии граждан, воеваших на стороне боевиков.

Джорджиа Орланди, Euronews: "С точки зрения Вашингтона, Италия - ключевой партнер НАТО, и важнейший союзник по обеспечению стабильности в Ливии и во всем Средиземноморском регионе. Что касается конференции по борьбе с ИГИЛ, коалиция выразила приверженность обещаниям искоренить группировку и стабилизировать ситуацию на освобожденных от боевиков территориях в Ираке и Сирии. 29 июня в итальянской Матере встретятся главы МИД "двадцатки". Они должны выработать многосторонний подход к африканскому вопросу. В конференции примет участие и госсекретарь США".