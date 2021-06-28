Марин Ле Пен проиграла на местах

Ультраправая партия Марин Ле Пен "Национальное объединение" проиграла региональные выборы во Франции. Эксперты прогнозировали ей возможность победы в двух из 13 регионах, затем все надежды сосредоточились на одном - Прованс- Альпы-Лазурный Берег, но и там выдвиженец ультраправых смог противостоять объединившим усилия конкурентам.

При оглашении результатов Ле Пен заявила: "Мы не сможем возглавить регион, так как местные власти через их невообразимые альянсы сделали все, чтобы чтобы помешать нам доказать французскому народу способность партии встать во главе и региональной исполнительной власти".

Сторонники Ле Пен не опускают рук, связывая поражение с рекордно низкой явкой - менее 30%.

Колетт Левек голосовала за "Национальное объединение". "В выборах выиграли воздержавшиеся, - считает она. - Так что мы не можем опираться на эти результаты для прогнозирования результатов на президентских выборах".

Правящая партия президента Эммануэля Макрона во французских регионах показал себя не лучше. Правда, в отличие от партии Ле Пен, "Вперед, республика" никогда не занимала сильных позиций в политическом пейзаже на местах. Ожидается, что в ближайшие недели президент проведет перестановки в правительстве.

Фаворитами регионального голосования во Франции стали правоцентристские республиканцы и социалисты. Эти силы оставались в тени с 2017 года - после победы на выборах партии "Вперед, республика". Сегодня они возвращаются в строй.