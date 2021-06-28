Австралия и ЮАР садятся на карантин

Австралия закрывает границы четырех штатов и вводит там временные ограничения в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Ранее на карантин отправили жителей Сиднея, крупнейшего города материка. Там в воскресенье зафиксировали 112 случаев заражения штаммом дельта. С начала пандемии Австралия оперативно приняла меры по сдерживанию и уже минувший осенью де-факто была территорией, свободной от ковида. Правительство собирается на экстренное совещание для согласования дальнейших мер.

В ЮАР также объявлено о новых ограничениях, среди них - запрет на собрания, комендантский час и закрытие школ. Власти говорят о третьей, возможно, самой продолжительной волне эпидемии.

Сирил Рамафоса, президент Южной Африки, предупредил: "Мы не знаем, насколько затянется эта волна, но есть основания полагать, что она может продлиться дольше".

Дельта-штамм, отличающийся повышенной контагиозностью, проник и в Израиль, страну с самым большим в мире процентом привитого населения. На этом фоне власти вернули масочный режим в закрытых помещениях и ввели запрет на путешествия в страны с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.