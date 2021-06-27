Секретные документы минобороны Великобритании найдены на улице

На автобусной остановке в английском графстве Кент обнаружены секретные документы минобороны Соединеного Королевства, касающиеся, в частности, передвижений британского эсминца "Дефендер" в Черном море близ Крыма.

Прохожий, заметивший промокшие документы на улице, передал их телеканалу BBC. В редакции отмечают, что бумаги были найдены во вторник на прошлой неделе, за день до инцидента.

В британском оборонном ведомстве признали факт утери. В BBC со ссылкой на источник в министерстве уточняют, что о пропаже документов сообщил высокопоставленный сотрудник ведомства. Проводится расследование.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в ситуации с эсминцем Лондон организовал очередную провокацию, а затем, по ее словам, озвучил порцию вранья для ее прикрытия.

"Агенты 007 уже не те. А теперь вопрос-загадка для британского парламента: зачем нужны "русские хакеры", если есть британские автобусные остановки?", — отметила Захарова в своем Telegram-канале.

Обнаруженные распечатки из электронных писем и компьютерные презентации указывают на то, что Великобритания приняла решение о проходе своего эсминца вблизи берегов Крыма, желая продемонстрировать поддержку Киеву и показать, что Лондон не боится пользоваться водами, которые считает украинскими.

На прошлой неделе действия военного корабля привели к эскалации дипломатической напряженности между Соединенным Королевством и Россией.