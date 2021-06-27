Дональд Трамп встретился со своими сторонниками на массовом митинге

Бывший президент США республиканец Дональд Трамп впервые после завершения своих полномочий провел митинг, на который приехали тысячи его сторонников. На сцене в штате Огайо он вновь заявил об украденных выборах, несмотря на то, что все многочисленные утверждения республиканцев о фальсификациях уже опровергло американское правосудие.

Трамп однозначно о своих намерениях баллотироваться по-прежнему не заявил. В своем выступлении он затронул темы миграции, преступности, права на владение оружием и внешней политики, а также неоднократно критиковал действующего президента демократа Джо Байдена.

Дональда Трампа заблокировали многие социальные сети за распространение дезинформации и высказывания, направленные на усиления противоречий в обществе. В ближайшие недели он планирует проведение нескольких массовых мероприятий. По словам Трампа, он намерен помочь республиканцам вновь получить большинство в Конгрессе.