Бангладеш отправляется в локдаун

В Бангладеш с понедельника вступают в силы жесткие ограничения в связи со всплеском заболеваемости COVID-19. Речь прежде всего идет об индийском варианте коронавируса.

Власти решили закрыть все государственные и частные офисы. Выходить из дома можно будет только по неотложным делам. В департаменте здравоохранения сообщили, что для обеспечения безопасности задействуют полицейских и пограничников, а если возникнет необходимость, привлекут военных. По сути это очередной локдаун.

С середины мая в Бангладеш, где проживают около 170 миллионов человек, резко возросло число случаев заражения коронавирусом. В минувшую пятницу почти 6000 человек получили положительный тест на инфекцию. В тот же день от COVID-19 скончались 108 пациентов. Хуже всего обстоят дела в районах, расположенных вблизи индийской границы. Там больницы уже переполнены.

В Индии между тем число случаев заражения коронавирусом значительно сократилось по сравнению с началом мая, когда чуть ли не ежедневно вирус обнаруживался у 400 тысяч человек. Однако власти западного индийского штата Махараштра ужесточили ограничения из-за опасений по поводу нового варианта вируса, Delta plus.