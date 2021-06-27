COVID-19 в России: новая волна

Печальный рекорд - 114 смертей от COVID-19 - зарегистрирован за последние сутки в Москве; это самый высокий показатель с начала пандемии.

В воскресенье в столице были зафиксированы 6723 новых случая заболевания; за всё время заразились коронавирусом 1 338 937 человек, и число это стремительно растёт. Отделение интенсивной терапии временной больницы для больных ковидом в одном из павильонов ВДНХ Экспо переполнено. Главврач Светлана Зейналова говорит:

- Вирус изменился: он более агрессивный, и клиника развивается стремительно, поэтому в течение трёх дней может состояние измениться от КТ-1 до КТ-4.

С понедельника в московские рестораны будут пускать лишь тех, кто был вакцинирован, вылечился от COVID-19 за последние шесть месяцев или может представить отрицательный результат ПЦР-теста.

Кампания по вакцинации идёт полным ходом. За последние сутки в Москве записались на прививку более 85 тысяч человек. своё решение опрошенные поясняют так:

- В силу необходимости: мы планируем поехать на море, Краснодар закрывается.

- Вы стоите на вакцинацию?

- Нет, муж стоит. Я после.

- Как родите, тогда?

- Да. После сделаю.

- Очень неприятная болезнь и очень тяжело протекает. Болели в самое первое время в апреле. Больше такого не хотим.

После непродолжительного спада волна эпидемии COVID-19 вновь поднялась в России. За последние сутки в стране зарегистрировано более 20,5 тысяч заразившихся, 599 человек скончались. В рейтинге стран с наибольшим распространением COVID-19 Россия находится на шестом месте после США, Индии, Бразилии, Франции и Турции.

С начала пандемии в РФ зафиксировано 5 409 088 случаев инфицирования коронавирусом.