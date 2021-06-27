В Майами ищут пропавших без вести

Число погибших в результате частичного обрушения жилого дома в Серфсайде (штат Флорида) достигло 9.

Спасатели практически круглосуточно работают в Майами: 150 человек всё ещё числятся пропавшими без вести после частичного обрушения жилого дома в Серфсайде, а число жертв возросло.

"На данный момент у нас 9 погибших. Четверо из них опознаны, и мы предупредили ближайших родственников", - сообщила на пресс-конференции в воскресенье глава округа Майами-Дейд Даниэлла Ливайн Кава.

На помощь своим американским коллегам прибыли спасатели из Мексики и Израиля. Опознание тел погибших затруднено, и родственников просят предоставить образцы ДНК для анализа.

Власти заверили, что поиски продолжатся столько, сколько будет необходимо. Ранее пожарным удалось потушить огонь под завалами, что позволило начать разбирать обрушившийся дом.

Бабушка Мигеля Норьеги - среди пропавших без вести.

"Мы, честно говоря, не знаем, чего ожидать, - говорит МИгель. - Но я могу сказать вам, что мы, безусловно, очень надеемся, мы стараемся верить, что ещё не всё пропало".

Потрясённые жители городка возвели импровизированный мемориал, прикрепив к ограде портреты пропавших без вести. Они несут сюда цветы и зажигают свечи, надеясь на чудо.

Эндрью Холлис, приехавший в Майами из Нью-Йорка, недоумевает:

"Как вообще такое могло случиться? Надеюсь, они всё выяснят. Надеюсь, да".

Элиан Санчес принесла цветы к мемориалу.

"Я знаю, что они работают не покладая рук, - говорит она о спасателях. - Я просто хочу помолиться за них и посмотреть, смогут ли они найти больше людей в живых. Я очень на это надеюсь".

55 квартир в 12-этажном жилом доме в Серфсайде обрушились 24 июня. Причины произошедшего пока неизвестны. Ведётся расследование.