Надежда еще есть: в городке Серфсайд продолжаются поиски выживыших при обрушении жилого дома

Число погибших при обрушении жилого дома в в городке Серфсайд, входящем в округ Майами-Дейд, увеличилось до пяти. Полиция с судебно-медицинской комиссией ведет опознание погибших. Причины инцидента неизвестны. Однако накануне СМИ сообщили, что в инженерном отчете трехлетней давности о состоянии дома, говорилось о серьезных структурных повреждениях.

Судьба 156 неизвестна. Спасатели разбирают завалы вручную и с помощью строительных кранов. С пятницы к работе подключена тяжелая техника. На объекте находятся порядка 130 пожарных.

Даниэлла-Ливайн Кава, глава округа Майами-Дейд: "Нашей главной задачей по-прежнему остается поисково-спасательная операция. У нас все еще есть надежда. Мы продолжаем поиски. Мы ищем людей, находящихся под завалами. Это главное. Наши команды не останавливаются ни на час. Они работают круглосуточно".

Трагедия разыгралась в минувший четверг. Власти сообщили, что в результате ЧП, разрушено около половины из 130 квартир расположенных в жилом доме.