Выборы во Франции: удар по ультраправым, разочарование для центристов

Без политических потрясений, но с рекордно низкой явкой. Во Франции завершились региональные выборы.

Во втором туре в воскресенье правом голоса не воспользовались примерно 2/3 французов.

По данным экзит-полов, свои мандаты сохранили все переизбиравшиеся главы советов - кандидаты и от правового, и от левого крыла.

Партия президента Эммануэля Макрона "Вперёд, Республика!" как не управляла ни одним из 13 регионов, так и не будет в ближайшие шесть лет. Центристы получили порядка 10% голосов на общенациональном уровне.

В целом успешно выступил блок левых сил - социалистов и зелёных. Их поддержали около трети избирателей.

Согласно экзит-полам, примерно столько же - у "Республиканцев". Правоцентристы празднуют победу в регионе Прованс-Альпы-Лазурный берег. Ультраправые во главе с Марин Ле Пен возлагали на него большие надежды. Но, вопреки прогнозам, "Национальное объединение", набрав по стране чуть больше 20%, не получило контроль ни над одним из регионов.