В Канаде сгорели две католические церкви

В Канаде, в Британской Колумбии, где проживают коренные народы страны, сгорели две католические церкви.

Храмы Святой Анны и Чопака были уничтожены огнем до приезда пожарных с интервалом примерно в один час.

Месяц назад в этой же провинции на территории школы-интерната для детей индейцев народности кри обнаружили останки 215 несовершеннолетних. А на днях - в провинции Саскачеван - у заведения того же типа нашли свыше 750 безымянных могил.

Честити Делорм, член Cowessess Firs Nation:

"Я помню, как в детстве мы были на похоронах. Мы шли по тропинке до самого конца - туда, где было захоронение. Я вспоминаю, как нам говорили: "не ходите этим путём, туда нельзя, там могилы. __Это только начало. Это вторая и наверняка не последняя находка".

В полиции не исключают, что субботние пожары связаны с двумя другими инцидентами. На прошлой неделе в Британской Колумбии также сгорели две католические церкви. Версия поджога подтвердилась.

В конце XIX века в Канаде учредили заведения, куда принудительно помещали детей индейцев. Им запрещали общаться с семьями, говорить на родном языке, заставляли принимать христианство. Школы находились в ведомстве Римско-католической церкви. Из 150 тысяч воспитанников от болезней и побоев умерли свыше трёх тысяч.