Сидней впервые закрыли на карантин

Пусты улицы и площади Сиднея. В австралийском мегаполисе впервые введён карантин. Он продлится две недели. Причина - рост заболеваемости коронавирусом и распространение ещё более опасного штамма - "Дельты".

С субботы покидать дома жители могут только по уважительной причине - для покупки продуктов, лекарств, визита к врачу, занятия спортом. Работающие должны по возможности перейти на удалённый режим. Побывавшие в Сиднее австралийцы обязаны самоизолироваться на 14 дней.

Глэдис Береджиклян, премьер Нового Южного Уэльса:

"Мы должны приготовиться к большему количеству случаев. Мы констатируем, что очень быстро идёт заражение внутри домохозяйств. Вирус передаётся как минимум в два раза быстрее, чем при предудщих вариантах COVID-19. Нужно быть готовыми к наплыву инфицированных в ближайшие дни. Поэтому так важно принять меры прямо сейчас".

Вспышка вируса повергла в шок жителей крупнейшего города страны. Ведь совсем недавно жизнь в Сиднее начала возвращаться в привычное русло.

Крис Крикетос, работник кафетерия в Сиднее: "Это очередной удар, в то время, как мы ещё не успели оправиться от предыдущего. Это плохо, жаль что так происходит, это удручает".

Всего за время пандемии в Австралии, насчитывающей 25 миллионов жителей, было зафиксировано около 30 тысяч случаев заболевания коронавирусом и почти тысяча смертей. Как минимум одну дозу вакцины получила примерно четверть населения страны.