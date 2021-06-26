Праздник выпускников "Алые паруса" прошёл в Санкт-Петербурге

Концерты, фейерверки, зрелищное водное шоу. Тысячи выпускников школ Санкт-Петербурга отметили традиционный праздник в их честь - "Алые паруса".

Главный выпускной бал страны состоялся на фоне отмены массовых мероприятий во многих других городах из-за роста числа заражений коронавирусом. Для миллионов российских школьников грандиозное представление транслировалось по телевидению в прямом эфире.

Праздничные мероприятия прошли на разных площадках северной столицы. На входе гостям измеряли температуру, раздавали средства индивидуальной защиты. Однако некоторые СМИ отмечают, что в разгар действа многие зрители были без масок и не соблюдали соцдистанцию.

Кульминацией праздника стало появление корабля с алыми парусами, символизирующего надежду, мечты и светлое будущее. Бриг "Россия" со стягами в честь 30-летия российского триколора прошёл по Неве в сопровождении красочного пиротехнического шоу.

В прошлом году "Алые паруса" из-за пандемии проводились полностью в онлайн-формате.