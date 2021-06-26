Совершивший нападение в Вюрцбурге проходил лечение в психиатрической клинике

Цветы и свечи в баварском Вюрцбурге... Здесь в пятницу вечером 24-летний сомалиец совершил нападение с ножом на прохожих. Погибли три человека, еще пять получили тяжелые ранения. Двое находятся в критическом состоянии. Злоумышленник был ранен в ногу стражами порядка и задержан. Глава МВД земли Бавария Йоахим Херрман сказал, что последние несколько месяцев подозреваемый был склонен к насилию.

Йоахим Херрман, глава МВД Баварии: "По имеющейся информации, нападавший - выходец из Сомали. Он находится здесь, в Вюрцбурге с 2015 года и жил в приюте для бездомных. По последним данным, мужчина недавно был помещен в психиатрическую больницу из-за психологических проблем".

В то же время министр не исключил исламистских мотивов, которыми мог руководствоваться нападавший. Сейчас эта информация проверяется. Ранее полиция сообщала, что у нее нет данных о возможной террористической подоплеке инцидента.

В интернете быстро распространилось видео, запечатлевшее момент нападения на прохожих. Правоохранительные органы призвали пользователей социальных сетей воздержаться от домыслов по поводу произошедшего.