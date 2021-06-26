Наводнения, ураганы и град в Европе

Сотни жителей Амурской области России были вынуждены покинуть свои дома из-за наводнения, вызванного проливными дождями. Под водой оказались 16 населённых пунктов, 388 жилых домов, более 20 дорог и 5 мостов.

Один из наиболее пострадавших районов - Благовещенский, где десятки домов остались без электричества. Местные жители говорят, что такого наводнения не припомнят. За последние сутки вода поднялась на высоту более 2 метров. По данным властей, эвакуированы более 1500 человек, многих приютили родственники. Во временных приютах находится 205 человек, в том числе 90 детей.

В зону затопления направлена усиленная группа МЧС России: в операции задействованы около 1000 человек, более 240 единиц техники и 34 катера. Спасатели на надувных лодках проверяли дома в поисках людей, попавших в ловушку, или снабжали продовольствием решивших не покидать свои жилища.

На юго-востоке Чехии пять человек погибли и десятки были ранены в результате урагана, от которого пострадали дома, машины и зелёные насаждения. В зоне бедствия действует около 1000 пожарных и 160 солдат, а также около 200 сотрудников полиции.

60 домов в городах Брецжлав и Годонин практически уничтожены. В Валтице повреждены почти все дома и памятники. В Годонине разрушен дом для престарелых. Его жителей пришлось временно разместить в гостинице, и теперь их переводят в другие дома для престарелых.

В Хорватии крупный град обрушился на город Пожегу вслед за ураганом. Ледяные шарики размером с грецкий орех повредили крыши, автомобили, уничтожили посевы, обрушили деревья и столбы электртопередач. Пострадали практически все строения в городе: дома и фабрики, общественные учреждения. Жители Пожеги, ещё не оправившиеся от недавнего наводнения, в отчаянии.

Фермеры, только что приступившие к уборке пивоваренного ячменя и масличного рапса, остались без урожая. Град уничтожил и яровые культуры - кукурузу, сою, подсолнечник. По первоначальным оценкам, ущерб составляет 100%.

Ураганный ветер выкорчевывал деревья и валил столбы электропередач по всей Венгрии. Множество вызовов получили службы экстренной помощи: им сообщали о рухнувших деревьях, обвалах дымоходов и повреждённых крышах. Больше всего пострадали южные районы страны .

От удара молнии в лесу в Кишкунхаласе загорелись деревья. Пожарные вступили в борьбу с огнём, который уничтожил более 1300 гектаров леса и подобрался к жилому зданию.