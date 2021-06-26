Семья афроамериканца Джорджа Флойда разочарована приговором Дереку Шовину

Родственников чернокожего американца Джорджа Флойда разочаровал вердикт суда. Экс-полицейского Дерека Шовина, признанного виновным в непредумышленном убийстве Флойда, приговорили к 22,5 годам лишения свободы.

Латония Флойд, сестра убитого: "Можно поспорить, если бы чернокожий человек удушил белого, получил бы он 22 года тюрьмы? Его бы приговорили к смертной казни. Это все несправедливо".

Некоторые активисты, собравшиеся у здания суда, так же заявили, что двадцать два года для Шовина слишком мало. У других решение судьи не вызвало особого возмущения. Сторона обвинения требовала 30 лет. Адвокат семьи Джорджа Флойда Бен Крамп назвал оглашенный вердикт историческим.

Бен Крамп, адвокат: "Сегодняшний день, возможно, станет поворотным пунктом в Америке. Это самый продолжительный срок, к которому когда-либо был приговорен офицер полиции в истории штата Миннесота".

Президент США Джо Байден назвал вердикт "подходящим".

При аресте Флойда 25 мая прошлого года полицейские в Миннеаполисе использовали удушающий прием. Шовин 9 минут придавливал коленом шею Флойда, несмотря на хрипы задержанного "Я не могу дышать!" После его смерти в США начались массовые протесты против жестокости со стороны властей и полиции в отношении афроамериканцев.