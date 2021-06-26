COVID-19: Мадрид, Москва, Амстердам

Не успели в Испании отменить обязательное ношение масок на улицах, как новый всплеск заражений коронавирусом был зарегистрирован в королевстве в основном среди молодёжи, праздновавшей окончание учебного года на Балеарских островах. 600 подтверждённых случаев COVID-19 и тысячи человек в карантине по всей стране - в общей сложности в 17 регионах Испании выявлены случаи, связанные со студенческой поездкой. Программа отдыха была весьма насыщенная: фестивали, дискотеки, концерт на арене Пальмы и несколько вечеринок на лодках.

- У всех моих друзей положительный результат теста, ни у кого не было отрицатльного.

- В основном они ездили на острова, чтобы повеселиться. Они сдали вступительные экзамены в университет и хотели немного отключиьтся.

Только в Мадриде тесты 320 молодых людей дали положительный результат, более 2 000 студентов получили предписание самоизолироваться после недели, проведённой на курортах.

Тем не менее начиная с субботы обязательное ношение защитных масок на улице в Испании отменено при условии соблюдения полутораметровой дистанции. Индивидуальные средства защиты останутся обязательными лишь в многолюдных местах и во время крупных мероприятий.

После 14 месяцев закрытия из-за пандемии заработали некоторыеи ночные клубы в Нидерландах. Но все пока обстоит не так просто. В этом амстердамском клубе посетители должны были представить действующий цифровой код, свидетельствующий об отрицательном результате теста на коронавирус. Но из-за сбоя в системе пришлось переключиться на быстрый тест у входа, так что некоторым приходилось ждать у дверей, пока их друзья уже веселились внутри.

Столица России остается эпицентром эпидеми COVID-19 в стране: число заражённых в Москве с начала эпидемии превысило 1 300 000 млн. В субботу сотрудники МЧС проводили дезинфекцию столичных транспортных узлов и вокзалов: все помещения были промыты специальным химическим составом, не причиняющим вреда людям. Поезда опрыскивались дезинфицирующим средством в депо, а воздух в вагонах - при помощи переносного оборудования. За минувшие сутки в России было зарегистрировано около 22 000 новых случаев заражения, 8 457 из них - в Москве, в результате чего официальный национальный показатель достиг 5 430 753.