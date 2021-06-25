Утилизация лопастей турбин: ахиллесова пята ветроэнергетики

Одни называют ветряные турбины потрясающим элементом экологически чистых технологий. Другие же считают их слишком шумными, чересчур громоздкими или опасными для биоразнообразия. Но одно можно сказать наверняка. Ветроэнергетика сталкивается с трудностями в Европе. Одна из насущных проблем – проблема с лопастями турбин, их трудно утилизировать.

Борьба с ветряными мельницами

Жители города Лунас на юге Франции требуют демонтировать 7 турбин ветряной электростанции Бернаг. Они годами борются за это, судебное разбирательство все еще продолжается.

Мы не против ветряной энергетики. Мы против установки турбин в местах с богатым биоразнобразием. В регионе Окситания это 70% территории Марион Вале представитель "Коллектива 34-12"

Марион - представитель "Коллектива 34-12". В начале июня она призвала жителей митинговать у входа на ветряную электростанцию "Бернаг" после того, как застройщик выиграл апелляцию в суде против демонтажа спорных ветряных турбин.

В ближайшее время в Европе будет демонтировано огромное количество ветряных турбин, но жалобы местного населения тут не при чем.

Ветряные турбины первого поколения устаревают, и их необходимо заменить более современными и эффективными. Этот процесс, называемый обновлением мощности, начался разными темпами по всей Европе. То, что мы увидели на одном из производственных объектов в Генте.

Их мощность будет увеличена вдвое - с 2 мегаватт до 4,2 мегаватт на ветряную турбину. Мы утроим производимую электроэнергию – это больше 9 000 киловатт-часов, что обеспечит снабжение почти 5 800 семей Элизабет Каленза менеджер по проекту возобновляемых источников энергии, Engie Belgium

В связи с обновлением мощности к 2030 году в Европе, возможно, придется вывести из эксплуатации до 5700 ветряных турбин. Сегодня утилизировать можно почти все, что есть в ветрогенераторе, до 90%. Проблема в лопастях. Они сделаны из композитных материалов, предназначенных для длительного использования, а не для вторичной переработки.

Длина одной ветряной лопасти составляет около 40 метров, она весит семь тонн и составляет те 10% ветряной турбины, которые трудно утилизировать. Эти 10% вызвали споры во всем мире относительно устойчивости этой возобновляемой энергии.

Так что же происходит с лопастями сегодня? Большинство из них используются повторно. Например, эта отправится на Украину. Но количество выведенных из эксплуатации лопастей через пять-десять лет будет настолько большим, что придется менять всю систему.

В настоящее время около 80% всех демонтируемых ветряных турбин используются заново где-то еще. В основном, в Европе: Италии, Великобритании, Швеции, Дании. Но остальные 20% перерабатываются. Так как использовать их снова с экономической точки зрения нецелесообразно. Но в самом ближайшем будущем, я думаю, через два года около 80% придется утилизировать, потому что для бывших в употреблении турбин остается меньше места, а новые турбины большего размера гораздо более конкурентоспособны Вим Роббертесен управляющий директор, Business in wind

Сегодня те лопасти, которые не используются повторно или не сжигаются, в идеале для регенерации энергии, оказываются на свалке. Этот снимок был сделан в США и стал символом одной из темных сторон возобновляемых источников энергии во всем мире.

Свалка ветряных лопастей в штате Вайоминг, США скриншот euronews

Только четыре страны Европы запретили подобные "кладбища турбин": Германия, Австрия, Нидерланды и Финляндия. Голос европейской ветроэнергетики призвал к 2025 году ввести общеевропейский запрет на такие свалки.

Мы не хотим, чтобы эти лопасти оказались на свалке. Лопасти по общему признанию нетоксичны и технически безопасны для захоронения. Но хранить их на свалке - пустая трата ценных ресурсов, и это несовместимо со стремлением ветроиндустрии к полной циркулярности Джилс Диксон гендиректор WindEurope

Сделать ветряные лопасти 100% перерабатываемыми

Сегодня вы можете по пальцам одной руки пересчитать количество предприятий, способных утилизировать ветряные лопасти в Европе. Технологии еще не достаточно развиты и недоступны в промышленных масштабах. Испанский стартап получает лопасти из Франции, Португалии и Северной Африки. Они уверяют, что в скором времени смогут перерабатывать 1500 лопастей ежегодно.

Мы можем удалить все органические материалы, входящие в состав этих композитов, чтобы получить чистое стекловолокно и, что более важно, углеродное волокно, чтобы использовать их снова. Где? Мы работаем с новаторскими компаниями в самых разных секторах, таких как керамика, строительство, транспорт, включая автомобили и аэронавтику Давид Ромеро исполнительный директор Reciclalia

Отрасль ветроэнергетики считает, что призыв к запрету свалок во всем Евросоюзе ускорит расширение масштабов технологий рециркуляции, но также ускорит рост спроса на переработанные материалы.

Усилия направлены на повышение устойчивости по всей цепочке создания стоимости от проектирования до производства. Как это делает датский ветроэнергетический гигант Vestas. Конечная цель - сделать лопасть на 100% пригодной для вторичной переработки.

Сегодня наши лопасти подлежат вторичной переработке на 42-43%. Нам есть, к чему стремится. Но если вы спрашиваете, когда мы достигнем этих 100%, я думаю, что это займет некоторое время Лиза Экстранд глава отдела по устойчивому развитию Vestas

Помогут рыбки

Отрасль движется к увеличению производства, эффективности и циркуляции. Что, если мы сделаем шаг назад и спросим себя, сколько энергии нам действительно нужно будет производить в ближайшем будущем и как? Как раз этим вопросом задается Парижская лаборатория энергий завтрашнего дня. И ответы стали поступать от этих рыбок.

Мы всегда представляем себе, что энергия должна всегда производиться с наилучшим КПД, максимальной эффективностью или максимально возможной мощностью. Но в природе такого нет. Природа, например, когда мы перемещаемся, старается свести к минимуму образование отходов. Это означает, что когда животное двигается, оно хочет как можно меньше уставать. Следовательно, ключевыми моментами для системы производства энергии будут попытки снизить ее потребление, а значит управлять этим потреблением ирли нашей деятельностью как общества нужно по-другому Эрик Эрбер Парижская лаборатория энергий завтрашнего дня

В таком случае сокращение количества отходов могло бы стать главным индикатором для нахождения лучшего баланса между окружающей средой, потребностями людей, технологиями и экономикой.